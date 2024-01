Partita la prevendita per il match di sabato Elia verso il rientro

(Di martedì 30 gennaio 2024) Giornata di riposo per gli Aquilotti dopo l’allenamento di scarico di domenica. Nel pomeriggio di ieri erano in programma gli accertamenti diagnostici per Gelashvili e Kouda. Per entrambi si teme un lungo stop. Difficile il recupero anche di Bandinelli alle prese con un problema alla caviglia, buone notizie invece perche giàco il Catanzaro potrebbe rientrare. D’Angelo sarà costretto a fronteggiare l’ennesima emergenza visto anche le assenze di Wisniewski e Reca. Nel Catanzaro assente lo squalificato Brighenti. Biglietti. Ieri èlaper ildial ‘Picco’, Spezia- Catanzaro (ore 14). Il club bianco, in attesa delle decisioni del Gos, ha previsto limitazioni nelle due curve e in gradinata: solo i possessori di Eagle Card potranno acquistare ...

Colpo a sorpresa per il Genoa di Alberto Gilardino, reduce dal successo in rimonta sul Lecce. Dall'Olympique Marsiglia arriva in prestito, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, l'attaccante po ...