Paolo Nutini 24 giugno a Lignano Sabbiadoro

(Di martedì 30 gennaio 2024) Con 8 milioni di album venduti nel mondo e ben 18 certificazioni platino nella sola UK,è una delle voci più riconoscibili in tutto il panorama musicale. Il cantante scozzese, di origini italiane, annuncia oggi un nuovo appuntamento, l’unico nell’intero Nordest Italia, che lo vedrà protagonista il prossimo 24della rassegna “Nottinarena 2024”, all’Arena Alpe Adria di, organizzata da FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione con il Comune die PromoTurismoFVG. I biglietti per il concerto saranno in vendita dalle ore 12:00 di sabato 27 gennaio online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti vendita autorizzati. Negli ultimi sei anni,ha imparato a ...

La Prima Estate 2024 annuncia in line up Paolo Nutini , Black Country e New Road per una serata intrisa di alternative rock e psichedelia, i ... ()

Paolo Nutini tornerà in Italia per due nuove date del tour che lo terrà occupato per l'intera estate 2024. Suonerà il 22 giugno in occasione della nuova edizione del Festival "La Prima Estate" e il 24 giugno 2024 all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD). Tre dei suoi quattro album, "Sunny Side Up", "Caustic Love" e l'ultimo "Last Night In The Bittersweet" hanno raggiunto la posizione numero 1 nella classifica degli album nel Regno Unito.