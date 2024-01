Paolo Fox | oroscopo di febbraio 2024 segno per segno | tutte le previsioni

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dopo aver fatto qualche rivelazione sul suo privato (tra amore, lutti e aneddoti particolari), il nostro amatoFox è tornato a parlare della vita degli altri. Il famoso astrologo ha pubblicato le sue nuovestellari ed ha svelato quello che gli astri ci dicono per le prossime settimane. Nel dubbio vi auguro unFox, leper. Ariete, Toro, Gemelli. Ariete Nei primi giorni di questo mese in arrivo notizie positive, e dal giorno 9 il vero e proprio recupero. Questa fase positiva riguarderà sia l’amore che il lavoro. Fate attenzione alla vostra forma fisica, in alcune giornate ci sarà qualche deficit fisico. Toro La partenza del mese sarà caratterizzata da un po’ di fatica a livello fisico. Anche in amore sarà ...

La rubrica zodiacale di Branko e Paolo Fox è tornata come sempre con grande puntualità anche oggi, offrendo previsioni per i segni zodiacali del 30 gennaio 2024. Questi due ...Nuovo appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox del 30 gennaio 2024. Il famoso astrologo della Tv italiana è pronto a rivelare che cosa accadrà nelle prossime ...Per alcuni gennaio è stato un buon mese, segnando nuove occasioni ottime sia dal punto di vista lavorativo che quello personale. Per altri, invece, non è stato altrettanto buono ...