Paola Perego e il tumore | parla il medico che l’ha operata | “Così le abbiamo salvato il rene”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024) È una passata una settimana da quandoè stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la rimozione di unrenale. A Dipiù Tvilche. Intanto continuano ad arrivare messaggi di incoraggiamento per la conduttrice. Sui social sono centinaia: “Signoracome sta, spero meglio spero che le abbiano tolto tutti quei tubi il drenaggio, forza piano piano poi passa l’importante è non avere fretta. La salute prima di tutto. E lo dice una che con la salute cammina sul filo del rasoio”, scrive un’utente. >> “Se è, la chiudiamo ora”. Grande Fratello, sale la tensione: da Greta ultimatum senza appello a Vittorio E un’altra: “Ciao, ti auguro di riprenderti al ...