Pallamano serie a bronze Prato risolve la pratica Casalgrande

(Di martedì 30 gennaio 2024) MODULA2232 MODULA: Prandi, Ferrari 2, Vignali 1, Jendoubi 3, Lamberti 1, Tosi, Hila 1, Montanari 4, Caprili 1, Bandini 5, Ricciardo, Giannetta 3, Bacchi 1, Bondavalli, Ruozzi, Tronconi. All.: Corradini.: Ciabatti, Colò, Dentico, Francalanci 1, Al. Fratini 8, An. Fratini 4, Jelassi 2, Liccese 5, Messeri, Mocellin 2, Panzani, Pommerening 5, Pozzi 4, Pukri, Scrivo 1, Stocker. All.: Di Vita. NOTE: primo tempo 9-16. Bel colpo dellache espugna il campo degli emiliani del Modula: 32-22 il risultato finale. E’ il secondo successo consecutivo per la squadra di Di Vita che dopo la seconda di ritorno rafforza la sua quarta posizione. Questa è la classifica del girone B della ...