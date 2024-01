Palermo vs Bari | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 30 gennaio 2024) Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I rosanero cercano la promozione diretta senza passare per i playoff, ai quali, invece, tentano di accedere i pugliesi.vssi giocherà venerdì 2 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio BarberaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il pareggio ottenuto dai rosanero sul campo del Catanzaro nell’ultimo turno ha consentito di mantenere intatte le distanze dalla vetta, distante nove punti. La squadra di Corini mira però a conquistare un posto nei playoff, ma per farlo dovra’ migliorare un cammino che fin’ora è stato altalenante La sorprendente sconfitta patita in casa contro la Reggiana nell’ultimo turno di campionato ha interrotto la striscia di cinque risultati utili consecutivi, facendo scivolare la ...

Tre calciatori in attesa di notizie. Sono i profili attualmente in bilico a Bari, non particolarmente considerati nelle scelte, eppure a due giorni dalla fine del calciomercato ancora in biancorosso, ...Prosegue la preparazione del Palermo in vista della sfida contro il Bari, in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Allenamento mattutino oggi a Torretta per la squadra guidata da Eugenio ...