Palermo | sfuma Verde | c'è una nuova pista dalla Serie A

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, quotidiano ligure molto vicino all'ambiente spezzino, il calciatore e la società avrebbero infatti trovato un accordo per il rinnovo del contratto di Verde ...La trattativa non è ancora sfumata, ma si trova in un limbo senza ancora un esito chiaro, nonostante il Palermo stia spingendo al massimo per portarsi a casa il giocatore; un Verde che, dal canto suo, ...Dopo il grande successo dello scorso ottobre ritorna in scena, a grande richiesta, mercoledì 31 gennaio nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, che lo produce ...di Collovà il piano della ...