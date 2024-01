Pagliuca: «Rigori? Gli attaccanti di Serie A vogliono fare i colpo scenico» (Di martedì 30 gennaio 2024) Gianluca Pagliuca, ex portiere di Serie A, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei Rigoristi del nostro campionato Gianluca Pagliuca, ex portiere di Serie A, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei Rigoristi del nostro campionato. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «A me pare veramente che gli attaccanti ultimamente si siano messi in testa di fare il colpo scenico, di fare un po’ i… fenomeni. Sono sempre stato convinto che chi tira i Rigori deve tirare forte, una botta: che sia incrociato, mirato, basso, sotto la traversa, vada dove vuole, ma dev’essere la cosiddetta “saracca”, una botta, una legnata. Anche nell’ultimo turno ho visto tirare delle… ciofeche, dei tiracci ... Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di martedì 30 gennaio 2024) Gianluca, ex portiere diA, ha parlato a La Gazzetta dello Sport deisti del nostro campionato Gianluca, ex portiere diA, ha parlato a La Gazzetta dello Sport deisti del nostro campionato. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «A me pare veramente che gliultimamente si siano messi in testa diil, diun po’ i… fenomeni. Sono sempre stato convinto che chi tira ideve tirare forte, una botta: che sia incrociato, mirato, basso, sotto la traversa, vada dove vuole, ma dev’essere la cosiddetta “saracca”, una botta, una legnata. Anche nell’ultimo turno ho visto tirare delle… ciofeche, dei tiracci ...

Advertising

Altre Notizie

Interviste: vai alla sezione classifica, perché Gianluca Pagliuca fra i pali e a chiacchierare è sempre stato diretto. Preciso. Secco. Volo e sentenza. «E il sospetto - continua il vice campione del mondo a Usa ‘94 - è che si ... Pagliuca: "Troppi rigoristi fenomeni. Vanno calciati forte, una “saracca”. Non ciofeche" Gianluca Pagliuca, ex portiere di Serie A e della nazionale, tra i migliori pararigori della sua epoca, a La Gazzetta dello Sport ha parlato del tema rigoristi, visti i tanti errori che ... classifica, perché Gianluca Pagliuca fra i pali e a chiacchierare è sempre stato diretto. Preciso. Secco. Volo e sentenza. «E il sospetto - continua il vice campione del mondo a Usa ‘94 - è che si ...Gianluca Pagliuca, ex portiere di Serie A e della nazionale, tra i migliori pararigori della sua epoca, a La Gazzetta dello Sport ha parlato del tema rigoristi, visti i tanti errori che ...

" "Ultime tre partite di campionato dell'Inter: Inter-Verona, rigore per il Verona Monza-Inter, rigore per il Monza, due per l'Inter Fiorentina-Inter, rigore per la Fiorentina L'Inter ha vinto tutte e ...