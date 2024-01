Paese senza piscina Il gestore si difende | Io capro espiatorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nella polemica sull’indisponibilità dellacoperta del Borgonuovo a Scarperia e San Piero è botta e risposta tra privato ed enti locali. "Vengo chiamato in causa come", dice Alessandro Brogi, proprietario del Borgonuovo. E dà la sua versione dei fatti. Ricorda le decisione, dopo quindici anni, di chiudere le piscine, per il proibitivo aggravio di costi degli ultimi anni. Poi "ci stavamo organizzando per la chiusura quando, a fine novembre, siamo stati convocati all’ Unione dei Comuni. Ci è stato proposto di posticipare la chiusura di 12 mesi a fronte di un contributo per sostenere l’attività di 120.000 euro (molto meno di quanto è destinato tutti gli anni alladi Borgo San Lorenzo) e, ancora una volta abbiamo dato la nostra disponibilità ma, non essendosi poi concretizzato niente, il ...