Padova | rissa con tirapugni e spray urticante tra minorenni per il campo da basket | sette indagati

(Di martedì 30 gennaio 2024) Botte conal peperoncino per una contesa sulda. É finita con tre feriti una violentatra una ventina di giovani, quasi tutti, dopo la lite per unda gioco a. La vicenda risale a 10 giorni fa e ha portato a un’inchiesta con 7 ragazzini. Nel contrasto tra i due opposti gruppi sono rimasti feriti tre ragazzi: un sedicenne che ha riportato la frattura del setto nasale e vari ematomi, un coetaneo invece ha riportato un trauma cranico e un terzo invece contusioni in varie parti del corpo. L’accusa della Procura deidi Venezia è di, porto illegale di armi (...

SETTE MINORI INDIVIDUATI E PERQUISITI DALLA POLIZIA. SONO INDAGATI DALLA PROCURA PER I MINORENNI PER RISSA E PORTO ILLEGALE DI ARMI (TIRAPUGNI E SPRAY URTICANTE). PROGETTAVANO UNA NUOVA SPEDIZIONE PUN