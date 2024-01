Pace lontana a Vicofaro Denunciato don Biancalani | Siamo stati diffamati

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pistoia, 30 gennaio 2024 – “Quella di don Massimonei nostri confronti è stata una diffamazione bella e buona. Per questo abbiamo sporto denuncia". La tensione rimane alta tra il "Comitato dei Residenti di" e don Massimo. L’ultima pietra scagliata, nel senso figurato del termine, è un post sul profilo Facebook del parroco in cui si legge "Il comitato delle case svalutate chiede un vero parroco… e aggredisce verbalmente e fisicamente due anziani che intendevano venire a Messa". Da qui la denuncia per diffamazione dei responsabili del comitato stesso. "molto dispiaciuti di aver letto questo messaggio – sottolinea Gabriele Rafanelli, uno dei rappresentanti del comitato –. Con don Massimo abbiamo enormi divergenze ma mai abbiamo impedito fisicamente ad alcuna ...

Non si smette di parlare di mediazione, ma a un giorno dal Natale cristiano la tensione in tutto il Medioriente è alle stelle. Il conflitto ... (linkiesta)

Un Paese, dico spesso io, che ha una vocazione alla pace, un Paese che a prescindere da tutto che ...è troppo esiguo e non risponde neanche lontanamente ai bisogni della popolazione e la soluzione a ...C’era l’accordo di Oslo, tanto chiaro, con la soluzione dei due Stati. Finché non si applica quell’intesa, la pace vera resta lontana”. L’appello di Papa Francesco per la pace a Gaza Per Papa ...C'era l'accordo di Oslo, tanto chiaro, con la soluzione dei due Stati. Finché non si applica quell'intesa, la pace vera resta lontana". Il timore maggiore è "l'escalation militare. Il conflitto può ...