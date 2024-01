Otto milioni per curare l’Abbazia | Salvarla riguarda tutta la città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) Lo dice il vescovo Douglas Regattieri, che sul tema gioca in casa, ma lo dice anche Alessandra Del Nista, sovrintendente archeologica alle belle arti: d’accordo, ci sono gli aspetti storici e culturali di un edificio che va per i mille anni di esistenza. Ma prima di tutto c’è altro. C’è il fatto che la basilica della Madonna del Monte si vede praticamente dalae da praticamentela, tante volte, in tanti giorni, nei momenti difficili, tante persone hanno guardato in là, verso le mura del santuario che domina Cesena. Un pensiero, una speranza, forse una preghiera: "Aiutami, se puoi". La fede è un dono che accarezza lo spirito e che in quella basilica si alimenta come accade in pochi altri luoghi della Romagna. Oggi quella basilica chiede aiuto, perché lungo muri, pavimenti e solai si sono ...