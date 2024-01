Osservatorio Vesuviano | “Prosegue bradisismo ai Campi Flegrei”

Meno energia sismica nei terremoti, ma il bradisismo continua: lo ha spiegato Antonio Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano ..."La situazione attuale in fatto di bradisismo non è molto diversa da quella degli ultimi periodi. La deformazione del suolo nei Campi Flegrei con il bradisismo sta continuando, con una velocità minore ...Ma prosegue”. Lo ha detto Antonio Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano, a margine del convegno “Costruzioni in zona sismica: il caso dei Campi Flegrei”. “Abbiamo in questi giorni – ha ...