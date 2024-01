Ospite di Med-Or | il presidente della Somalia parla di Mar Rosso | Africa | Italia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 gennaio 2024) Etiopia e Mar, ma anche infrastrutture, Cina, Wagner. Diversi i temi affrontati nell’incontro organizzato da Fondazione Med-Or presso la sede do Via Cola di Rienzo, con ilHassan Sheikh Mohamud, in una chiacchierata condotta dal direttore de La Repubblica Maurizio Molinari. È la seconda volta che il Capo di Stato somalo, a Roma per la Conferenzaorganizzata ieri dal governono al Senato, èdi Med-Or, confermando – come lo scorso anno – che la fondazione è un vettore nei rapporti tra. Ad introdurre il dialogo è stato Marco Minniti, ex-ministro dell’Interno edi Fondazione Med-Or. Lo spirito di profonda amicizia ...