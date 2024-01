Orsi problematici e lupi confidenti in Trentino | l’esperto | ecco le soluzioni possibili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Trento, 30 gennaio 2024 -in. Fanno discutere gli ultimi casi. Il 28 gennaio una coppia di escursionisti trentenni è stata inseguita da un orso a Ortisei, nel comune di Mezzana, in Val di Sole. L'esemplare sarebbe stato identificato con M90, dotato di radiocollare e classificato “esemplare problematico” dagli esperti della Provincia". Che scrivono: “In più occasioni, a partire dal 2023, è entrato nei centri abitati della Val di Sole”. Sei giorni prima, sulle piste da sci della Val di Fassa, una mamma con il passeggino è stata seguita da un lupo. Un fotografo ha documentato tutta la scena. Le reazioni, come sempre, sono molto diverse. Lasciamo parlare la scienza. Piero Genovesi, profondo conoscitore degli animali, è il responsabile fauna selvatica dell’Ispra. L’ente che sta dialogando ...