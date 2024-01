Orrore a Roma | stupra e picchia la compagna | poi le incendia casa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024– I carabinieri della Stazione diTor Bella Monaca hanno arrestato un 42enne somalo, noto nel quartiere per i suoi diversi precedenti, gravemente indiziato dei reati di incendio, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della, 39ennena. Nella notte, i carabinieri sono intervenuti in via San Giovanni La Punta per un incendio sviluppatosi nell’abitazione della donna, al momento non presente in. Sul posto, diversi testimoni hanno indicato quale autore dell’incendio il compagno della donna e i carabinieri, ai quali l’uomo è già noto perché più volte arrestato e perché attualmente sottoposto all’obbligo di firma in caserma per reati inerenti agli stupefacenti, lo hanno subito rintracciato e fermato a circa 400 metri dall’abitazione ...