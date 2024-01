“Ora lo devo dire” Grande Fratello | fuori Monia e Varrese finalmente parla Ha reagito così alla sua uscita

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024) Si sapeva che ci sarebbe stata un’eliminazione ale molti sospettavano che a uscire dcasa sarebbe stataLa Ferrera. I sondaggi lanciati in rete del resto andavano tutti in questazione efine la siciliana che ha avuto una relazione passata con Massimilianoè risultata la meno votata. Ma come sempre Alfonso Signorini ha svelato all’ultimo. In prima battuta ha comunicato il salvataggio di Fiordaliso, poi quelli di Federico e Perla, che hanno ottenuto rispettivamente l’11, il 13 e il 44% dei voti. Salvo anche Sergio col 17% delle preferenze e Stefano con il 10%.dunqueche ha ottenuto soltanto il 5% dei voti e ha voluto salutare tutti i suoi compagni di avventura senza riuscire a ...