Operazioni bancarie sospette | una su cinque è in Lombardia | svettano Milano e Brescia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024)– Segnalazioni di: una suarriva dalla. La regione ‘spicca’ con 27.462 casi, in leggero calo rispetto al 2022 (-0,68%), ma quasi doppiando la Campania e il Lazio, che ne registrano rispettivamente poco più di 15mila. Lo rileva l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, nell’aggiornamento semestrale delle segnalazioni di(Sos), che vengono effettuate quando si sospetta o si hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentatedi riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tra le province,svetta con 15.282, sopra le 13mila di Roma, ma si evidenzia anche il dato di, da ...