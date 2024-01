Operaio portoghese travolto sui binari dal treno Bergamo-Napoli | era lì per riparare un traliccio

(Di martedì 30 gennaio 2024) Undi 51 anni è morto nella notte alla stazione di Chiari nel Bresciano dopo essere statosuida undell’alta velocità diretto a. La vittima era impegnato in alcuni lavori a undell’alta tensione. A causa del violentissimo impatto il 51enne e’ deceduto sul colpo. Le indagini per ricostruire la dinamica sono affidate alla Polizia ferroviaria di Brescia. L’uomo era dipendente della società Rebaioli, con sede a Darfo Boario Terme, ditta esterna a Rfi, ed è stato investito dalmentre si trovava suiper svolgere lavori ad undell’alta tensione. La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta e ...

La vittima è Rolando Joao Lima Martins, 51 anni, portoghese. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Ferroviaria l’uomo avrebbe attraversato i binari senza accorgersi dell’arrivo del treno di ...Un operaio di 51 anni è morto poco dopo la mezzanotte travolto da un treno alla stazione di Chiari, nel Bresciano. L'uomo stava lavorando all'interno di un cantiere in stazione per ...Sul posto sono intervenute due automediche e un’ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato più nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso. Per ricostruire l’esatta dinamica è ...