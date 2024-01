Operaio morto per l’esposizione all’amianto | risarcimento di 130mila euro ai familiari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Gualdo Tadino (Perugia), 30 gennaio 2024 – Il tribunale di Roma ha condannato l'Enel a risarcire con una somma didi un exoriginario di Gualdo Tadinonel giugno 2018 all'età di 72 anni a causa di un mesotelioma pleurico derivante dall'esposizione professionale all'amianto. Lo ha annunciato l'Osservatorio nazionale amianto secondo cui aveva prestato servizio presso la centrale di Gualdo Cattaneo per 33 anni, lavorando come manutentore di officina meccanica e delle linee elettriche. Per l'Osservatorio fino al 1990 l'uomo e gli altri operai non disponevano di adeguate misure di protezione individuale né era a conoscenza della presenza delle fibre nocive e del loro impatto sulla salute. L'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio nazionale amianto e ...