Operaio cade dal tetto e fa un volo di otto metri | grave in ospedale

(Di martedì 30 gennaio 2024) Firenze, 30 gennaio 2024 – Unè caduto da uned è stato trasportato in codice rosso all'di Careggi. L’incidente sul lavoro è avvenuto oggi, intorno alle 14.30, a Campi Bisenzio (Firenze). L'uomo, 37 anni, stava lavorando suldi un'azienda, quando, secondo quanto ricostruito, è precipitato facendo undi. È stato soccorso e portato, ancora cosciente, in ambulanza al policlinico fiorentino. Il 37enne ha riportato diversi traumi ma, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori del Servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro della Asl per la ricostruzione della dinamica dall'infortunio.

Il muratore, per cause da accertare, ha perso l'equilibrio cadendo da oltre due metri. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica. L'uomo è stato intubato e trasportato in codice ...Grave infortunio sul lavoro per un uomo di 55 anni caduto da un ponteggio in via Casaregis, nel quartiere Foce di Genova. Il muratore, per cause da accertare, ha perso l'equilibrio cadendo da oltre du ...Rai ed i suoi 786 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ...