Operaio 51enne travolto da un treno | Salvini | La sicurezza una priorità

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un uomo di 51 anni, impegnato in dei lavori all'interno di un cantiere nella stazione di Chiari, in provincia di Brescia, è morto la notte scorsa dopo essere statoda un. Sul posto sono intervenute due automediche e un'ambulanza, ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. Per ricostruire l'esatta dinamica è ora al lavoro la Polizia ferroviaria. Il vicepremier e ministro Matteoesprime vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell'e attende di avere tutti i dettagli e le spiegazioni affinché venga fatta piena luce sull'episodio.ribadisce che "lanei cantieri è e sarà sempre una". Lo fa sapere il Mit.

Sul posto sono intervenute due automediche e un'ambulanza, ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso. Per ricostruire l'esatta dinamica è ...Chiari, un operaio di 51 anni è stato travolto da un treno che stava transitando nella stazione. L'uomo stava lavorando in un cantiere ed è stato investito.