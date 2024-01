Operaio 51enne muore investito da treno

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 30 gennaio 2024) 9.30 Infortunio mortale sul lavoro a Chiari, nel Bresciano. Unè morto, nella notte, travolto da unnei pressi della stazione. Illavorava a un cantiere, per una ditta esterna. In zona c'era una fitta nebbia, e forse per questo l'o- p peraio non ha visto né sentito arrivare il. Sull'incidente indaga la polizia ferroviaria, anche per capire come abbiano funzionato le comunicazioni tra cantiere e personale addetto al traffico.