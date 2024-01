Open Var | in Frosinone-Cagliari | “Ca**o | questa è difficile” Poi sussurra all’arbitro | “Annulla sto gol”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nuova puntata diVar con il vice di Rocchi, Andrea Gervasoni, presente in studio su Dazn. Si parte da Roma-Verona. “Per me è largo, però involontario. E’ girato, niente”. Inizialmente il Var Pairetto non è particolarmente convinto per quanto riguarda il mani di Llorente sul colpo di testa di Djuric. Dopo vengono riguardate ancora le immagini: “Lo lascia lì però, è più sì che no. Lui è girato, però fa un extra movimento per tenere il braccio lì. Juan Luca, ti consiglio la on field review”, peraltro detto prima di verificare l’APP. Gervasoni: “L’episodio è complicato, giusto spiegareperché si è andati con l’OFR”. Mani di Lovato in Salernitana-Genoa visto subito da Orsato: “Giusto Mazzo? E’ rigore netto, confermami. Se non ho visto bene me lo dicono. Se non lo davo mi chiamava il Var. Lovato, io e tu sappiamo cosa è successo”, si sente ...