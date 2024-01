Oosterwolde | l’agente | “A Jayden piacerebbe giocare nel Napoli | ma al momento non c’è trattativa”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 gennaio 2024) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Jose Blakborn, agente di, accostato al. Queste le sue parole: “è un difensore moderno che ha giocato anche a Parma per cui lo avete già visto in Italia. E’ estremamente forte fisicamente e molto veloce. Ha giocato come terzino sinistro con grande propensione offensiva anche un pò più su della linea a 4 di difesa per cui ha spinta, forza e qualità. Se c’è unacol? No, alnon c’è alcunacon il. Non posso sapere se ilsia interessato a, ma se il club chiamasse sarebbe una soluzione interessante per me, per il ragazzo e penso ...