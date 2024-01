“Onda alta” | il testo della canzone di Dargen D’Amico a Sanremo 2024

(Di martedì 30 gennaio 2024) In attesa di vederesul palco dell’Ariston, scopriamo ildel suo brano ““, di Cheope – J. M. L.– G. Fazio – S. Marletta – E. Roberts – J. M. L.– G. Fazio – S. Marletta – E. Roberts Ed. Edizioni Curci/Music Union/Giada Mesi/ Visionary Sapiens Publishing – Milano.di “” –‘O sentimentoC’è chi mi chiamaFiglio di puttanaChe c’è di male?L’importante è aver la mammaChe non lavori troppo che la vita è breveA volte un meseSe prendi il treno, saiCi metti menoE non l’hai visto il meteo?Non l’hai visto il cielo?Ma a volte ci si vuole troppo beneAnche così, un giovedì, senza un sì, come vieneCome faccio a volere ...

Dargen D'Amico ha parlato di cosa significhi per lui poter partecipare al Festival di Sanremo, dove sarà in gara con "Onda alta" dopo il debutto nel 2022 con "Dove si balla". Dargen D'Amico gioca d'anticipo. Esce il 2 febbraio Ciao America, undicesimo album del rapper milanese in arrivo a pochi giorni della Settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, in programma ...