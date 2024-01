Omicidio Giovanbattista Cutolo | complice dell’assassino rintracciato in Spagna

“Concorso anomalo in omicidio” Proseguono le indagini sull’omicidio di Giovanbattista Cutolo, il 24enne ucciso lo scorso 31 agosto in Piazza Municipio a Napoli con tre colpi di pistola. Tra gli ...E’ stato arrestato perchè coinvolto in un’inchiesta dell’autorità giudiziaria spagnola Anthony Mucci, indagato a piede libero a Napoli per l’omicidio di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso al ...Lo hanno stanato in Spagna, grazie a un blitz della polizia locale. Lo hanno arrestato per una rapina di rolex, che sarebbe stata consumata in terra iberica. Dallo scorso 11 gennaio, Anthony ...