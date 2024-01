Omicidio di Giovanbattista Cutolo | arrestato a Barcellona uno dei complici dell’assassino | in Spagna è accusato di rapina

(Di martedì 30 gennaio 2024) Napoli, 30 gennaio 2024 –inuno deidel 17ennedi aver sparato a, il giovane musicista conosciuto come Giogiò ucciso la notte del 31 agosto nel centro di Napoli per una lite su uno scooter parcheggiato. Assieme al minorenne che ha confessato di aver sparato a Giogiò, quella sera in piazza Municipio c’era anche due ragazzi di poco più di 18 anni, uno dei quali, Anthony Mucci, aveva subito fatto perdere le sue tracce. Fino ad ora, perché è statonel corso di un'inchiesta dell'autorità giudiziaria spagnola.per ladi un Rolex Anthony Mucci, indagato a piede libero a Napoli per l'di ...

In manette in Spagna uno dei maggiorenni che sarebbe stato con il 17enne che ha ucciso Giovanbattista Cutolo lo scorso 31 agosto ...Scattano le manette per Anthony Mucci, uno dei maggiorenni indagati per l'omicidio di Giovanbattista Cutolo. Il musicista fu ucciso la sera del 31 agosto al culmine di una lite scoppiata per uno ...Anthony Mucci, uno dei due maggiorenni che la sera del 31 agosto 2023 erano insieme al 17enne accusato dell'omicidio di Giovanbattista Cutolo, detto "Giogiò", è stato arrestato in Spagna. Il complice ...