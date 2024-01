Omaggio di Laura Pausini a Sandra Milo durante il concerto a Barcellona

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tra le tante celebrità che nelle ultime ore hanno resoc’è anche, che ieri pomeriggio sul suo profilo Twitter ha scritto: “Buon Viaggio cara. La tua dolcezza, la tua allegria, il tuo rimanermi vicina in alcuni momenti difficili rimarranno per sempre nel mio cuore. Questa sera dedicherò a te ildi, vola sopra di noi“. Buon Viaggio Cara, La tua dolcezza , la tua allegria, il tuo rimanermi vicina in alcuni momenti difficili rimarranno per sempre nel mio cuore Questa sera dedicherò a te ildi, vola sopra di noi #pic.twitter.com/0NWjXfuwSe —...