Oltre il Festival | le radio di Mediaset nella Villa Nobel di Sanremo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 30 gennaio 2024) Per il terzo anno consecutivo si accendeilche trasformadinel quartier generale delletargate, pronte ad accogliere gli artisti in gara alla kermesse Comincia ildie si accende, per il terzo anno consecutivo,il, il progetto che da lunedì 5 a domenica 11 febbraio trasforma, residenza di Alfredin riviera, ora sede museale, nel quartier generale di. Durante la settimana sanremesediventa così punto di riferimento degli artisti in gara e degli ospiti del ...