Ok gli interventi di riqualificazione Taglio del nastro per il “Corrieri“

In uno scontro tutto in seno al partito repubblicano, il Senato del l'Ohio ha annullato il veto che il governatore gop Mike DeWine aveva posto alla ... (quotidiano)

Tempo di lettura: 3 minuti“Sono mesi anzi anni che chiediamo la massima attenzione sulle Scuole e sull’urgenza di un piano operativo dettagliato in ... (anteprima24)

Altri Fondi per prevenire il contagio da peste suina africana. Aprirà mercoledì il secondo bando della Regione dedicato agli interventi di ... (ilgiorno)

Itri – Individuare innanzitutto tutte le criticità idrogeologiche che nella notte tra il 3 ed il 4 novembre 2021 provocarono l’ alluvione che mise in ... (temporeale.info)

È stato inaugurato a Camporgiano il nuovo campo sportivo “Albano Corrieri“ dopo gli interventi di riqualificazione che hanno riguardato l’integrale sostituzione della recinzione esterna e delle panchi ...Confronto in terza commissione consiliare, ieri a Palazzo Margherita, sulla situazione della salute mentale in città.TREVISO - La Provincia stringe le maglie sull’uso dei social network da parte dei dipendenti. D’ora in poi sarà espressamente vietato ogni tipo di post, intervento o commento ...