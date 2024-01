Ok alla possibilità di garantire una vita sessuale ai detenuti | negarla lede la dignità della persona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Si apre finalmente ladiunaalle persone detenute, a oggi da sempre negata nelle carceri italiane, a differenza di quanto accade in altri paesi europei. La Corte Costituzionale ha infatti reso nota la sua storica risposta al magistrato di sorveglianza del tribunale di Spoleto Fabio Gianfilippi – in un procedimento nel quale l’associazione Antigone aveva partecipato con un proprio atto di intervento – che la interrogava sul fatto se non fosse in contraddizione con i principiCostituzione italiana la norma dell’ordinamento penitenziario che impone il controllo visivo delle di custodia su tutti gli incontri che ladetenuta effettua con i propri cari. Quando infatti nel 1975 entrò in vigore la legge fondamentale ...