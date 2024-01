‘Oggi non voglio morire’ | MASH | «Per chi vuole ballare con i propri demoni»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 30 gennaio 2024) Continua il percorso musicale per cuori fragili dicon Oggi nonmorire (ADA Music Italy), il nuovo EP disponibile da venerdì 26 gennaio. Oggi NonMorire è il racconto in sei brani di un viaggio tra i mostri che abitano la nostra testa. Musica per cuori fragili, per chi ha conosciuto il dolore e ciononostante non ha perso il coraggio di essere gentile, di maneggiare con cura le anime degli altri. «Oggi nonmorire – dice– è un disco per chi ha conosciuto il dolore e adesso ha voglia di imparare acon i. Io faccio musica per cuori fragili perché nella fragilità risiede la bellezza. Ciò che è fragile ancora non si è rotto, ma nell’istante che precede la rottura si nasconde l’arte». Alle già edite ...