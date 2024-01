Oggi lo spionaggio è interazione tra uomo e tecnologia Parola del capo della Cia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’aggressione dell’Ucraina ordinata quasi due anni fa da Vladimir Putin “è già stata un fallimento per la Russia a molti livelli”, come dimostra il rafforzamentoNato che ne è scaturito. Ma“la chiave del successo sta nel preservare gli aiuti occidentali all’Ucraina”. A scriverlo a William Burns, direttoreCentral Intelligence Agency, sul nuovo numerorivista Foreign Affairs in cui racconta anche lo sviluppo dell’agenzia negli ultimi due decenni: “Ora ci vuole un quarto del tempo che ci voleva due anni fa per passare dalla candidatura alla proposta di assunzione finale e al nulla osta di sicurezza”. Ciò ha portato a “un’ondata di interesse per la Cia. Nel 2023, abbiamo avuto più candidati che in qualsiasi altro anno dall’indomani dell’11 settembre”, spiega. LA GUERRA IN UCRAINA Ciò conferma come ...