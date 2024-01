Oepac di Roma in sciopero | “Gualtieri revochi l’esternalizzazione dell’assistenza scolastica ai bambini disabili”

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Quanto sta accadendo dimostra che l’unica soluzione che possa garantire la dignità del lavoro e, contemporaneamente, la vera inclusione delle persone contà è l’internalizzazione del servizio“. A dirlo è la Cub Scuola, Università e Ricerca dialla vigilia di una nuova manifestazione degli operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione () che tornano a scioperare. “Il Comune e l’Assessorato alla Scuola continuano ad ignorare le istanze delle lavoratrici e lavoratori del servizio educativo per l’autonomia e la comunicazione che, ogni giorno, in collaborazione con i docenti, consentono agli alunni e alunne contà, di usufruire concretamente del diritto all’istruzione“, si legge in una nota della Cub che annuncia loper martedì 30 e mercoledì 31 gennaio. A ...

