Occhio alle voci su Salvatore Calogero morto | focus sull’influencer TikTok

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024) Iniziano ad essere più insistenti del solito lesu, considerando il fatto che in queste ore susi parla con insistenza della scomparsa di un volto noto come “Il Pupillo”. Chi non frequenta la piattaforma probabilmente non ha idea di chi stiamo parlando, ma all’interno di questo mondo il giovane di Messina è riuscito a ritagliarsi uno spazio apprezzabile, grazie a contenuti spesso creati con la chiara intenzione di intrattenere il pubblico in nome della difesa personale. Effettivamente, rispetto al caso di Gigi Pescheria che abbiamo esaminato nelle scorse settimane, ci sono delle differenze. Massima attenzionesu: gli ultimi aggiornamenti ...