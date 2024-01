“Nuovo Pulisic in Serie A” | l’affare a sorpresa è super

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 30 gennaio 2024) LaA si prepara a questi ultimi giorni di mercato, con la speranza di accogliere in Italia grandi colpi seppur in extremis. Mancano ancora poche ore al termine della sessione di calciomercato di gennaio (almeno in Europa, ndr) e i rumors stanno ormai impazzando sulla rete, a dimostrazione di come i club siano a caccia delle occasioni a ridosso del gong conclusivo della sessione. Diverse le compagini che hanno bisogno ancora di rinforzi per puntellare le rose a proprie disposizione, per mettere nel mirino nel modo più opportuno gli obiettivi prefissati e per soddisfare le richieste e le esigenze dei vari tecnici. Tra di essi, chi invoca rinforzi è senza dubbio Vincenzo Italiano. L’allenatore della Fiorentina è reduce da un’ottima prima parte di stagione, tant’è che la Fiorentina è pienamente coinvolta nella lotta per un posto in Europa. La classifica è molto ...