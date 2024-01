Nuove previsioni Fmi | ridotta la stima del Pil europeo | raddoppia invece la crescita della Russia + 2 | 6%

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) La forte revisione al rialzo delledieconomicaè il dato che più colpisce nellestime diffuse dal Fondo monetario internazionale. Il Pil di Mosca dovrebbe crescere nel 2024 del 2,6%, contro il + 1,1%to solo lo scorso ottobre. La performance russa si confronta con il deludente andamento dell’economia europea, le cui stime sono stateridimensionate. Il Pil dell’area euro di quest’anno è visto ora in aumento dello 0,9% (+ 1,2% ladi ottobre). In particolare la Germania, oggi alle prese con una blanda recessione, chiuderebbe l’anno a + 0,5% (+ 0,9% la precedente previsione). Per l’economia italiana è prevista un’espansione dello 0,7%, in linea con la precedente. Dato ...