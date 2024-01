Nuova Irpef | la simulazione | ecco le cifre per ogni fascia di reddito con la nuova aliquota

Sono mesi caldi per i pensionati italiani. In pratica, senza soluzione di continuità, le prestazioni degli italiani da dicembre scorso sono in costante ...Roma, 29 gen. (Adnkronos) - La miccia della protesta si è innescata ormai anche in Italia, come era prevedibile. Del resto, il contagio viaggia a ritmo veloce, anche sui social. E se in Francia gli 'a ...Bonus 100 euro in busta paga confermato per il 2024, scopri a chi spetta l'ex bonus Renzi. Il trattamento integrativo , noto come bonus 100 euro in busta paga ...