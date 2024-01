Nuova Cassa Integrazione per i Lavoratori di Tecnocall | Rischio Licenziamenti Collettivi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 30 gennaio 2024) L'Aquila - La situazione si complica per i 110 operatori del call center, i quali si trovano ora in procinto di affrontare unafase di. L'azienda ha ufficialmente richiesto l'attivazione dellain deroga, evidenziando la mancanza di prospettive chiare per iaquilani impiegati per conto di Acea nei servizi all'utenza. Questi ultimi sono coinvolti nella vertenza nazionale legata alla chiusura del mercato tutelato dell'energia. Al momento, la discussione in Senato riguardo alla conversione in legge del decreto Energia è in corso. Tuttavia, è stata cancellata la clausola sociale che avrebbe garantito la tutela dell'attuale personale, una misura fortemente voluta dai sindacati. Ciò aumenta il ...