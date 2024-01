Nuoto | Tuffi Azzurri ai mondiali | Bertone Obiettivo pass olimpici

I Mondiali 2024 degli sport acquatici, in programma a Doha (Qatar), dal 2 al 18 febbraio, daranno spazio nella prima settimana a tuffi , nuoto ... (oasport)

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista dei Campionati Mondiali 2024 di tuffi, in programma a Doha da venerdì 2 a sabato 10 febbraio. Si preannuncia una rassegna iridata estremamente importa ...Sette mesi fa ha stupito tutti. Adesso vuole confermarsi tra le nazioni più forti del movimento. L'Italtuffi si presenta ai Mondiali di Doha (2-10 febbraio) ambiziosa, motivata e con alcuni giovani ra ...Fu il colonnello Nino Vaudano, fondatore della Rari Nantes Torino, a inventarsi il cimento e a tuffarsi per primo con l’obiettivo di promuovere il nuoto, allora poco praticato.Negli ultimi anni il ...