Nuoto di fondo | l’Italia non può sbagliare ai Mondiali di Doha | in palio gli ultimi pass olimpici per le 10 km

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il conto alla rovescia sta per scadere. Dal 3 all’8 febbraio i “caimani” delle acque libere saranno protagonisti neididi. Un slot temporale anomalo, in una stagione molto importante che avrà come atto più importante i Giochidi Parigi. Lo scenario sarà quello dell’Old Port della capitale del Qatar. Il programma di gare prevede la disputa di 5, 10 km e staffetta 4×1500 km mista. Un quadrilatero diviso in giri da 1.666 metri, con acqua intorno ai 20 gradi e temperatura esterna intorno ai 25 sarà il percorso che attende i nuotatori. In casa Italia si vuol essere protagonisti. Tra gli uomini Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza saranno tra gli osservati speciali, mentre tra le donne Arianna Bridi ha motivazioni decisamente particolari visti i suoi problemi di ...