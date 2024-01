Nuoto artistico | i convocati dell’Italia per i Mondiali 2024 | Minisini guida la spedizione azzurra a Doha

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024) Mancano ormai pochi giorni al via dei Campionatidi, in programma ada venerdì 2 a sabato 10 febbraio. La rassegna iridata assegna gli ultimi pass olimpici a disposizione per Parigi, di conseguenza rappresenta un appuntamento assolutamente da non sbagliare per l’Italia, che va a caccia del ticket a cinque cerchi sia con la squadra che con il doppio femminile. Lain Qatar sarà composta da 14 atleti, di cui 1 uomo e 13 donne: Linda Cerruti, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli (capitano), Susanna Pedotti, Carmen Rocchino, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino e Giorgio. “A questi ...