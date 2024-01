Nottingham Forest | occhi su un'ala del West Ham

(Di martedì 30 gennaio 2024) Secondo quanto riporta Sky Sports UK ilsarebbe intenzionato a far firmare Maxwel Cornet, ex Lione tra gli altri, attualmente...

La partita Nottingham – Arsenal di Martedì 30 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 22° giornata di Premier League ...Secondo quanto riporta The Athletic il Lione avrebbe formulato un offerta al Nottingham Forest per Orel Mangala, centrocampista belga classe 1998, accostato anche.Nemanja Radonjic si appresta a lasciare il Torino e la Serie A. Secondo Sky Sport, infatti, il numero 10 granata si trasferirà ...