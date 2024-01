Notte Agitata Al Grande Fratello | Letizia E Paolo Ai Ferri Corti!

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dopo l’ultima diretta del, il clima nella casa si è fatto ancor più rovente.non ha preso bene la nomination e ha pure litigato con. La coppia di fidanzatini sembra essere aicorti. Beatrice e Vittorio invece, hanno rinsaldato il loro legame. Sono più uniti che mai e questo non ha fatto piacere al gruppo che invece sostiene Perla. Ecco quello che è successo nella! Lite tranel post puntata: lui in lacrimeal. Come sempre, dopo la diretta non mancano confronti, sfoghi e pianti. Questa volta il litigio ha interessato la coppia di fidanzatini formata daPetris e ...

Durante un momento in cui lui era particolarmente agitato, probabilmente perché Alfonso Signorini non era interessato al suo parere, lei ha cercato di calmarlo, ma Paolo l’ha scansata. Questa cosa non ...Sono diverse ormai le evidenze che mettono in correlazione questo disturbo, spesso sottovalutato, con deficit cognitivi Finora provato l’aumento di rischio soprattutto riguardo le malattie cardiovasco ...È l’una di notte tra giovedì e venerdì, in una zona interna di campagna si vede arrivare un uomo vestito di bianco, subito dietro un secondo con abiti scuri è accovacciato ed esce da un buco nella ...