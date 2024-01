Nothing OS 2 potrebbe dare una spallata a Google Assistant abbracciando ChatGPT

Da un po' di tempo in Rete si susseguono le indiscrezioni secondo cui sarebbe in arrivo Nothing Phone (2a). Ecco le ultime L'articolo Ecco come ... (tuttoandroid)

Nothing Phone (2a), il tanto atteso smartphone di Carl Pei, si avvicina sempre di più al suo debutto ufficiale, con la data del reveal fissata durante il Mobil ...A comunicare la novità Carl Pei: il "guru" di Nothing ha condiviso tramite X una breve clip che ...Il suo database è aggiornato fino a gennaio 2022, quindi potrebbe non conoscere eventi o sviluppi ...presumibilmente denominato Nothing Phone (2a), forse il 27 febbraio in occasione del Mobile World Congress (MWC) 2024. Quella in questione potrebbe non essere l’unica novità ascrivile alla promettente ...