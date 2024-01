Non sono un servo sciocco Repubblica | come si difende Giannini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Le polemica tra premier Meloni esul tema delle privatizzazioni tiene ancora banco nella puntata di Dimartedì in onda il 30 gennaio. In studio c'era Massimodiche prova a rispondere alle polemiche. "A me questo non interessa - dichiaraparlando con Floris - Io rifiuto il meccanismo che ha usato Giorgia Meloni col quale attacca un giornale per interposto editore. A me dell'editore non interessa niente. Io nonné ilné l'utile idiota del mio editore. Ho la mia testa e penso. E ti dico che sbagli su certe cose. Ho il diritto di farlo. Pare di no. Pare che questo diritto man mano venga sempre più ristretto e conculcato".