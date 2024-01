Non si ferma la crescita del settore delle due ruote

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 30 gennaio 2024) (Adnkronos) – Non si arresta ladegli spostamenti privati sulle duea pedale e a motore in Italia, in particolare quelli con i motocicli, che passano dal da 2,6% del 2019 a 4,1%. Dall’ottavo rapporto dell’Osservatorio promosso da ANCMA e Legambiente, in collaborazione con Ambiente Italia, è emerso soprattutto che per le amministrazioni cittadine