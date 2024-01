«Non seguo più il calcio | tutto è minimizzato | tutto è permesso | anche le peggiori sozzerie» Mattia Feltri

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 gennaio 2024)scrive dinella sua rubrica in prima pagina su La Stampa. Ho amato ilpiù del tennis, e l’impatto della maglia granata sul prato verde fa battere ancora il mio cuore di bambino. Però poi mi annoio. Ilmi pare diventato sommamente noioso, e per imbattersi in una bella partita tocca sorbirsene dieci moleste. In compenso è ravvivato sugli spalti da cori di unni in età puberale, in campo da inesausti tentativi degli uni di turlupinare l’arbitro, e scenate da ballatoio degli altri se l’arbitro si lascia turlupinare, ai margini da risse mediorientali per rigori concessi o non concessi, e il piatto ha il contorno di allenatori e dirigenti ed esperti vari che analizzano un fuorigioco come fosse il disarmo nucleare. Prosegue: La ...