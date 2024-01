Non rientra a casa dopo escursione | si cerca 55enne in Val Trompia

(Di martedì 30 gennaio 2024) (Adnkronos) – Proseguono le ricerche di un uomo di 55 anni, uscito per un’domenica e nonto a Bovegno, in provincia di Brescia.la richiesta d’intervento, sono partite le operazioni, nelle zone primarie. Con il Cnsas, Stazione di Val, stanno operando il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco,

Beatrice Luzzi ha parlato a cuore aperto al Grande Fratello dicendo Perché è voluta rientrare per la seconda volta dalla porta rossa, lasciandosi ... (anticipazionitv)

Ospite nell’ultimo appuntamento di Casa Chi, Ciro Petrone ha espresso il desiderio di voler rientrare al Grande Fratello per ”Riaccendere i ... (metropolitanmagazine)

Ospite nell’ultimo appuntamento di Casa Chi, Ciro Petrone ha espresso il desiderio di voler rientrare al Grande Fratello per ”Riaccendere i ... (metropolitanmagazine)

Dopo l'invio della domanda del Concorso docenti 2024 per la scuola dell'infanzia, prima ria e secondaria, adesso si pensa a supera re le prove che ... (orizzontescuola)

Cazzullo e Sinner che paga la tasse a Montecarlo : «La fedeltà fiscale non rientra nell’orgoglio italiano» . Ne scrive nella rubrica delle lettere che ... (ilnapolista)

Secondo quanto riportato da Tuttosport non sarebbe tramontata la pista che porta a Giovanni Bonfanti, difensore dell’Atalanta. Andrea Mancini segue il giocatore da molto tempo e gli ultimi giorni del ...Ricerche in corso. Gli ultimi avvistamenti di Fabio Ferrari risalgono alla mezz’ora che va dalle 11.30 a mezzogiorno di domenica ...Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ...